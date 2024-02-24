“الجينسنغ” سر طبي يُعالج “الإصابات”

تعمل المركبات النشطة الموجودة في نبات الجينسنغ على الجهاز العصبي المركزي، وتكافح الإجهاد التأكسدي، وتقلل الالتهاب، وتنظم مستويات الكورتيزول.
وذهبت دراسة حديثة أجريت بجامعة “UOC” الإسبانية، إلى أن الجينسنغ لا يساعد فقط في تعافي الجسم بعد التمرين، بل يعزز أيضًا الأداء ويقلل من خطر الإصابة.
وأكدت الدراسة المنشورة بدورية “Nutrients” الطبية، قدرة الجينسنغ على تقليل مستويات الكرياتين كيناز (CK) والإنترلوكين 6 (IL-6)، والتي تشير إلى تلف العضلات والالتهابات. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الجينسنغ نبات معمر بطيء النمو ذو جذور لحمية، ويستخدم في الطب الشعبي بدول آسيا منذ آلاف السنين، ويمكن استهلاكه بأشكال مختلفة مثل الطازج أو المسحوق أو كمستخلص في المكملات الغذائية والشاي.