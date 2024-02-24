“48 ساعة” ماطرة.. و”المدني” يُحذر

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق خلال يومي السبت والأحد، داعيةً إلى الحيطة وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
وأوضحت المديرية أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية، على أن تتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الزلفي والغاط والمجمعة، وكذلك مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ورماح وثادق وشقراء وحريملاء والدرعية ومرات وضرما، ومنطقة المدينة المنورة.