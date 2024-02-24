“الخميرة” تؤخّر الشيخوخة

اكتشف علماء أن الخميرة الحية تعالج الخلايا التالفة المسببة للشيخوخة، حيث تتوقف الخلايا عن الانقسام ولكنها تظل نشطة في عملية التمثيل الغذائي، وتُصلح أغشية الخلايا المتضررة.
وأظهرت دراسة حديثة أُجريت بمعهد “أوكيناوا” للعلوم في اليابان، أن 48 جيناً موجوداً بالخميرة تشارك في عملية إصلاح أغشية الخلايا المتضررة، ما يشير إلى وجود صلة قوية بين سلامة غشاء البلازما وما يسمى بالشيخوخة الخلوية.
ولفتت الدراسة المنشورة بدورية “Nature Aging” الطبية، إلى أن الخميرة تمنع استجابة الخلايا لأيونات الكالسيوم المسببة للشيخوخة المبكرة، كما تؤدي إلى تنشيط بروتين “p21” المسؤول عن تكاثر الخلايا وتجددها. وفق “أخبار 24”.