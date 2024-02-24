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24/02/2024   9:19 ص

“مستشعر” يكشف اللحوم “الفاسدة”

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طوّر باحثون بالأكاديمية الفيتنامية للعلوم والتكنولوجيا، جهاز استشعار حيوي يمكنه التفريق بين اللحوم السليمة والفاسدة، سواءً كانت طازجة أم محفوظة بالتجميد أو التبريد.

وأوضح الباحثون في دراستهم المنشورة بمجلة “AIP Advances” العلمية، أنه بمجرد توقف الحيوان عن التنفس يتوقف تصنيع جزيء أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، حيث تبدأ الأنسجة بالتحلل الأمر الذي يمكّن المستشعر من قياس مدى صلاحية اللحوم.

وتجاوزت دقة استجابة المستشعر للكشف نسبة 98%، وذلك بعد اختباره على عينات مختلفة من اللحوم، حيث تم تزويده بأقطاب الجرافين المعدلة بواسطة جسيمات أكسيد الزنك النانوية لقياس معدلات التحلل. وفق “أخبار 24”.

“مستشعر” يكشف اللحوم “الفاسدة”

طب وتداوي
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