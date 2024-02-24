تحذير لمرضى السكر من استخدام الأجهزة الذكية بـ”القياس”

أكدت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أن المنتجات التي تدعي إمكانية قياس نسبة السكر في الدم بطرق غير تقليدية دون وخز الجلد غير دقيقة، محذرة من التعامل معها أو الاعتماد عليها.
وقالت إن استخدام الساعات والخواتم الذكية التي تزعم إمكانية قياس مستوى السكر في الدم سيؤدي إلى قراءات خاطئة لمستوى السكر، وقد يترتب على ذلك خلل في خطة العلاج والإضرار بصحة المرضى، وربما إحداث مضاعفات جسيمة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي جهاز ذكي مصرح به حتى الآن يمكنه قياس مستوى السكر في الدم دون وخز الجلد.
وذكرت المنظمة أنها تعمل على منع الشركات المصنعة والموزعين والبائعين من التسويق للساعات أو الخواتم الذكية غير المصرح بها التي تدّعي قدرتها على قياس مستوى السكر بالدم دون وخز. وفق “أخبار 24”.
وتزعم بعض الشركات التقنية أنها تمتلك إصدارات من ساعاتها الذكية يمكنها قياس مستوى السكر في الدم دون وخز الجلد، وتوجد عدة منتجات منخفضة التكلفة تدعي قدرتها على قياس مستوى السكر في الدم دون وخز الجلد ودون الحاجة إلى أجهزة القياس التقليدية أو أجهزة قياس السكر المثبتة بشكل مستمر CGM؛ ولذا تدعو منظمة FDA الأطباء إلى تحذير المرضى من استخدام تلك الأجهزة.