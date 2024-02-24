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رياضة > “بيليتش”: كنا الأقرب للفوز على “ضمك”
24/02/2024   9:29 ص

“بيليتش”: كنا الأقرب للفوز على “ضمك”

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أكد المدير الفني لفريق الفتح بيليتش، أن فريقه قدم أداءً كبيرًا وكانوا قريبين من الفوز، مشيرا إلى أنهم أضاعوا فرصا عديدة في مباراة صعبة بين فريقين متقاربين في الترتيب.

وقال بيليتش في تصريحات بعد مواجهة ضمك: إن عدم فوز فريقه في أي مباراة بملعبهم هو نتيجة عامل التوفيق.

وأضاف مدرب الفتح، أن عليهم العمل لتحقيق الفوز الأول في ملعبهم وإسعاد جماهيرنا.

سقط فريق الفتح في فخّ التعادل أمام نظيره ضمك، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ21 بدوري روشن. وفق “سبورت 24”.

وبتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الفتح للنقطة الـ 30 بالمركز السابع.

“بيليتش”: كنا الأقرب للفوز على “ضمك”

رياضة
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