“الطيران” يؤجل سفر الأهلي إلى “حائل”

قررت إدارة نادي الأهلي تأجيل موعد سفر بعثة الفريق إلى حائل، إلى صباح “السبت” وذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادة النادي، وتتعلق بالطيران.
وينزل الأهلي ضيفاً على الطائي في الخامسة من مساء “السبت” لحساب الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وهي المواجهة التي استعد لها الفريق بتدريبات مكثفة أعقبت خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام الأخدود بثلاثية.
ويحتل الراقي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، ويتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات ومطاردة النصر في المركز الثاني، بينما يحتل الطائي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة. وفق “سبورت 24”.