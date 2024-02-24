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رياضة > 10 آلاف زائر في احتفالية القادسية بـ”يوم التأسيس”
24/02/2024   9:31 ص

10 آلاف زائر في احتفالية القادسية بـ”يوم التأسيس”

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أقام نادي القادسية حفل أوركسترا غنائيا اشتمل على أغان وطنية، وذلك احتفالا بيوم التأسيس، وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات المنوعة، بمشاركة جماهير النادي وأعضائه، وشهد الحفل القدساوي إقبالا جماهيريا كبيرا من أهالي الخبر والشرقية، حيث نفدت تذاكر الحفل بعد أن تم طرحها أمام الجماهير، وبلغ الحضور الجماهيري قرابة 10 آلاف.

وبدأت احتفالات القادسية بيوم التأسيس، أمس الخميس بعدما أرتدى الأطفال الأزياء السعودية التقليدية، وتستهدف الفعاليات كافة شرائح المجتمع، ضمن استراتيجيات القادسية في تفعيل الدور الثقافي بالنادي.

ويأتي حفل الأوركسترا ضمن استراتيجية نادي القادسية بإطلاق المبادرات احتفالا بالمناسبات الوطنية، بين أهالي الخبر والمنطقة الشرقية.

10 آلاف زائر في أوركسترا القادسية احتفالًا بيوم التأسيس

10 آلاف زائر في أوركسترا القادسية احتفالًا بيوم التأسيس

10 آلاف زائر في أوركسترا القادسية احتفالًا بيوم التأسيس

وفق “سبورت 24”.

10 آلاف زائر في احتفالية القادسية بـ”يوم التأسيس”

رياضة
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