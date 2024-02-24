“جوتا” جاهز لمباراة الكلاسيكو أمام الهلال

دخل لاعب الاتحاد، البرتغالي جوتا التدريبات الجماعية لفريقه، مساء اليوم الجمعة، وأصبح جاهزا للقاء الوحدة المقبل في الدوري، ولقاء الهلال بالجولة الـ 22 بدوري روشن.
وفي سياق آخر، قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين الحكم كيفين أورتيغا لمباراة الاتحاد والوحدة.
ويستضيف الاتحاد نظيره الوحدة، الاثنين المقبل، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).
ويحل الاتحاد ضيفا على الهلال ، الجمعة 1 مارس المقبل، بملعب المملكة أرينا، في الجولة الـ 22 بدوري روشن.
ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 29 نقطة. وفق “سبورت 24”.
وكان الاتحاد قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على نظيره نافباخور بنتيجة هدفين مقابل هدف.