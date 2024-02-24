الأهلي لاستعادة التوازن أمام الطائي

تستأنف، اليوم السبت، منافسات الجولة 21 (جولة يوم التأسيس) من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024 .
وتقام اليوم مباراتين، حيث يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فريق الطائي على ملعب الأمير مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل عند تمام الساعة الخامسة مساءً.
ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الطائي في المركز السادس عشر بـ18 نقطة.
ويسعى الأهلي إلى استعادة توازنه، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الأخدود، مستهدفاً مواصلة السير نحو اللحاق بفرق المقدمة الهلال والنصر.
وفي المباراة الثانية، يواجه فريق الحزم نظيره الخليج، على ملعبه بمدينة الرس عند تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يحتل الحزم المركز الأخير في جدول الترتيب بـ13 نقطة، بينما يحتل الخليج المركز الثاني عشر بـ22 نقطة. وفق “سبورت 24”.
ويأمل الحزم في إيقاف نزيف النقاط والابتعاد عن مناطق الهبوط، بعد خسارته من أمام الفيحاء في الجولة الماضية.
وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق الخليج لتعويض الخسارتين في الجولتين الأخيرتين؛ لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري.