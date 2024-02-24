“35” مبدعاً يمثلون المملكة بـ”ريجينيرن الدولي”

انطلق، (السبت)، البرنامج التأهيلي للمشاركة بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024″، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” لاختيار 35 من أصل 45 مبدعاً ومبدعةً، للمشاركة بمعرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة الذي سيقام بمدينة لوس أنجلوس في مايو المقبل.
والبرنامج يأتي بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، ويقام في مركز “مشكاة” التفاعلي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض.
وأوضحت “موهبة” أن الطلاب الذي سيتم اختيارهم سيمثلون المملكة عالمياً، مع أكثر من 1800 طالب وطالبة متخصصين في مجالات العلوم والهندسة، ويتنافسون على جوائز مسابقة “آيسف”، إضافة إلى المشاركة في معارض الابتكار الدولية، مثل “آيتكس” بماليزيا، و”تايسف” بتايوان .
وأفادت بأن البرنامج يتضمن قيام المرشدين بمراجعة مشاريع الطلاب، لتحديد خطة عمل لكل مشروع لتقويته والعمل عليه من الآن وحتى آخر موعد لرفع المشاريع في “آيسف”. وفق “أخبار 24”.
وسيحضر المشاركون ورش عمل في الإلقاء، وعرض المشاريع، والتعرف على آلية التحكيم في معرض “آيسف”، إضافة إلى قيام لجنة الأخلاقيات العلمية بمراجعة نماذج “آيسف” الخاصة بشأن الأخلاقيات العلمية المتبعة أثناء إجراء التجارب لكل مشروع.
وأكدت “موهبة” أن ثمار الجهود التي بذلت في الدورات السابقة، أسهمت في نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في الميدان التربوي، وإحداث حراك علمي لافت بين الطلبة، توّج بحصول المملكة على مراكز عالمية متميزة في المشاركات الدولية، موضحة أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين في أولمبياد إبداع هذا العام زاد بنسبة 40%، بعد أن ارتفع إلى 210 آلاف، مقارنةً بـ146 ألف طالب وطالبة العام الماضي، قدموا مشاريع في 21 مجالاً علمياً.