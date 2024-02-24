أطعمة “عدو” للحساسية

كشفت خبيرة طبية عالمية، عن مجموعة من الأطعمة التي تسبب الإصابة بالحساسية منها: الحليب، والألبان، والبيض، مشيرة إلى أنه ينتج عنها أعراض جانبية قد يؤدي نقص الرعاية الطبية الطارئة بها إلى مضاعفات خطيرة.
وشددت الخبيرة الروسية المتخصصة في الأمراض الباطنية الدكتورة سفيتلانا ياكوشكينا، على ضرورة تحسس تلك الأطعمة واستشارة الطبيب لا سيما مع ظهور بعض الأعراض الجانبية عند تناولها وهي التقيؤ، والدوخة، والسعال، وتورم الحلق، وصعوبة التنفس، ونوبة الربو.
وقالت إن أقوى مسببات الحساسية هي حليب البقر ومنتجات الألبان التي تحتوي على حوالي 20 بروتيناً، والأسماك والمأكولات البحرية، والبيض، ناصحة بسلق البيض لمدة نصف ساعة تقريباً للحد من حساسيته.
وأضافت أن معظم المكسرات تعد من مسببات الحساسية وخاصة الفول السوداني لأنه يحتوي على حوالي 30 بروتيناً مسبباً للحساسية، كما ينسب الفطر والعسل ولحم الدجاج والحمضيات والعنب والرمان والثمار الحمراء والفراولة وغيرها، وكذلك الخضراوات الصفراء والحمراء، والشوكولاتة والقهوة والكاكاو والقمح والجودار إلى مسببات الحساسية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الإصابة بالحساسية تختلف من شخص لآخر وهذا الأمر يبدأ منذ أن يكون المرء جنيناً في بطن أمه؛ لذلك فإنه للوقاية من الحساسية الغذائية ومنع تطورها، يجب على المرأة الحامل أن تبدأ باتباع نظام غذائي مضاد للحساسية يستمر بعد الولادة وحتى نهاية فترة الرضاعة الطبيعية.