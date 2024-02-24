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رياضة > منافسة بين كبار “روشن” لضم “دي بروين”
24/02/2024   3:03 م

منافسة بين كبار “روشن” لضم “دي بروين”

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول الأربعة الكبار في دوري روشن “الهلال والنصر والاتحاد والأهلي”، في منافسة للحصول على خدمات لاعب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة “التايمز”، أن الأندية السعودية قدمت عروضاً لدى بروين، الصيف الماضي، لكنه رفضها.

وأوضحت، أنه من ضمن الأسماء القريبة أيضاً من الانتقال لدورري روشن، لاعب مانشستر يونايتد كاسيميرو، بالإضافة لوجود محاولة متجددة للتعاقد مع محمد صلاح؛ من ليفربول.

وكان دي بروين قد انتقل لصفوف مانشستر سيتي قادماً من فولفسبورغ في 2015، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن عقد الدولي البلجيكي دي بروين ينتهي مع مانشستر سيتي في صيف 2025.

منافسة بين كبار "روشن" لضم "دي بروين"

وفق “سبورت 24”.

منافسة بين كبار “روشن” لضم “دي بروين”

رياضة
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