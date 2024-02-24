بعثة الأهلي تصل “حائل”

وصلت بعثة فريق الأهلي، صباح اليوم السبت، إلى حائل، استعدادا لمواجهة الطائي، في دوري روشن.
وقبل ساعات، كانت إدارة نادي الأهلي قد قررت تأجيل موعد سفر بعثة الفريق إلى حائل، إلى صباح “السبت” وذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادة النادي، وتتعلق بالطيران.
ويحل الأهلي ضيفاً على الطائي في الخامسة من مساء “السبت” لحساب الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وهي المواجهة التي استعد لها الفريق بتدريبات مكثفة أعقبت خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام الأخدود بثلاثية. وفق “سبورت 24”.
ويحتل الراقي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، ويتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات ومطاردة النصر في المركز الثاني، بينما يحتل الطائي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.