“إغلاق” 357 منشأة سياحية “مخالفة”

أغلقت وزارة السياحة 357 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وذلك ضمن حملة “ضيوفنا أولوية” الرقابية المكثفة التي استهدفت مرافق الضيافة بمختلف أنواعها من فنادق وشقق مخدومة وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت في العاصمة المقدسة أكثر من 3500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة، ورصدت أكثر من 1650 مخالفة، وأسفرت الجولات عن إغلاق 298 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على ترخيص.
وأضافت أن فرقها نفذت أكثر من 2200 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة في المدينة المنورة، تم خلالها رصد أكثر من 1000 مخالفة، وأسفرت عن إغلاق 59 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص.
وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية ضمن حملة ضيوفنا أولوية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، في إطار حرص الوزارة على ضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين. وفق “أخبار 24”.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام مقدمي الخدمة بمرافق الضيافة باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، منوهة إلى أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين التي تصل إلى مليون ريال أو إغلاق المنشأة أو بهما معاً.