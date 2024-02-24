فيصل بن عياف: احتفاؤنا بذكرى يوم التأسيس يعكس اعتزازنا بالجذور الراسخة للمملكة

رفع صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله –بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
جاء في تصريح سموه: “إن احتفاءنا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا يعكس اعتزازنا بالجذور الراسخة للمملكة، والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1727م وحتى وقتنا الحاضر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين”.
وأضاف سموّه: “لقد شهدت هذه الأرض المباركة قصصاً من البطولات وصوراً مشرقة تجسد معنى التضحية والكفاح بدأت من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، التي أعزها الله براية التوحيد لتكون موئلاً ومستقراً لإرساء ركائز السلم والعدل، ومنطلقاً لتوحيد الجهود في بناء وطن مستقر آمن نفخر جميعاً بانتمائنا إليه، وبما تحقق من توحيد لهذا الوطن وإرساء لأمنه وإعلاءً لشأنه من خلال مسيرة النماء والازدهار التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ولتستمر مسيرة البناء على يد ملوك هذه البلاد وقادتها جيلاً بعد جيل، حتى عهدنا الزاهر الذي نشهد فيه نهضة تنموية غير مسبوقة في سباق مع الزمن، ومكانة سياسية واقتصادية على مستوى العالم في ظل قيادة حكيمة جعلت من الرياض عاصمة للقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم، حيث تشهد الرياض نهضة تنموية وحضارية وعمرانية غير مسبوقة في عهدنا الزاهر، وأصبحت محطة هامة لاستضافة الأحداث الكبرى في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية والحضارية.
وأضاف سموّه: “فخورون بأن المملكة اليوم وجهة عالمية، لما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية، ولا زالت ولله الحمد النجاحات تتوالى، والتطوير مستمر لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030، رؤية سمو سيدي ولي العهد، في أن تصبح الرياض واحدة من أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ووجهة المستقبل”، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، والتقدم والازدهار.