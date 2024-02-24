“الرقابة النووية”: لا بلاغات عن إطلاقات إشعاعيـة

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنه لم يرد أي بلاغات دولية عن أي إطلاقات إشعاعية على خلفية التفجيرات التي تعرض لها محيط محطة زابريجيا النووية للطاقة الكهربائية الأوكرانية وتشرف عليها حاليا روسيا.
وكشفت الهيئة عن عدم رصد الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر في المملكة، أي تغيُّر في المعدلات الإشعاعية في السعودية.
ويتم التنبؤ بتداعيات أي إطلاقات إشعاعية قد تنتج من طوارئ نووية بما فيها هذه المحطة للأيام القادمة وفق نظم محاكـاة متطـورة تعتمد على توقعات الرصد الجوي الدقيقة. وفق “أخبار 24”.