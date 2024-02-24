“كيسيه”: الأهلي عاد لـ”الطريق الصحيح”

أكد الإيفواري “فرانك كيسيه” لاعب الأهلي أهمية الفوز الكبير الذي حققه فريقه اليوم أمام مضيفه “الطائي” باعتباره فوزًا سيعيد الفريق إلى الطريق الصحيح.
وساهم كيسيه في فوز الأهلي برباعية مقابل هدف أمام مضيفه الطائي لحساب المباراة التي جرت بينهما، السبت، لحساب الجولة 21 من دوري روشن “جولة يوم التأسيس”.
وعن المستوى المميز الذي قدمه في المباراة وتسجيله هدفًا رغم عودته للتوّ إلى الفريق بعد التتويج مع منتخب كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا، قال كيسيه إنه لم يتوقف عن التمارين أثناء الإجازة، لافتًا إلى أنه لم يكن في حاجة سوى لحصتين تدريبيتين فقط مع الفريق من أجل الجاهزية. وفق “سبورت 24”.