“3 أسباب” تحفز الاتحاد لـ”عبور” الوحدة

بدأ الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد، اليوم (السبت) الإعداد الفعلي لمواجهة الوحدة التي ستجمع الفريقين بعد غدٍ (الاثنين) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ويتطلع المدرب جاياردو، لموقعة الاثنين، بأهمية بالغة في ظل ما ستشكله نتيجة المباراة للفريق من عدة نواحٍ على كافة الأصعدة المحلية والقارية.
ويتمثل السبب الأول في عبور الوحدة، في تقليص الاتحاد للفارق النقطي مع أصحاب المراكز الأربعة المتقدمة في سلم الترتيب، حيث يعني الفوز بالنقاط المباراة الثلاث لتقليص الفارق مع التعاون صاحب المركز الرابع لنقطة واحدة ومع الأهلي صاحب المركز الثالث لـ 6 نقاط.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في سلم ترتيب فرق الدوري بـ 34 نقطة، فيما يتقدمه التعاون بـ 38 نقطة، والأهلي في المركز الثالث بـ 43 نقطة، فيما يحتل النصر الوصافة بـ49 نقطة والهلال المتصدر بـ56 نقطة.
ولا يقل السبب الثاني عن الأول في الفوز على الوحدة من أهمية، في ظل ما سيشكله لفريق الاتحاد من دافع معنوي كبير قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال لحساب الجولة الـ 22 للدوري الجمعة المقبلة، والتي سيشكل الفوز بها دافعاً أكبر للفريق في المواجهتين اللتين ستجمعان الفريقين ذهاباً وإياباً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
كما سيشكل الفوز الاتحادي على الوحدة أهمية كذلك في المحافظة على نغمة الانتصارات التي عادت للفريق، بالفوز على نافباخور الأوزبكي الخميس الماضي وبلوغ ربع نهائي البطولة الآسيوية وتجاوز الرياض في الجولة الـ20 للدوري الأحد الماضي. وفق “سبورت 24”.
ويُنتظر أن يدخل مدرب الاتحاد بثقل الفريق الفني في المباراة بحثاً عن النقاط التي ستمنح لاعبيه الثقة أكبر لمواصلة مشوار الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية، في الوقت الذي سيدير المباراة طاقم تحكيم من البيرو بقيادة كيفين أورتيغا، بينما يتطلع الفريق لدعم جماهيري كبير في المباراة التي ستُقام على أرضه.
وبلغت أسعار تذاكر مواجهة الاتحاد والوحدة، 15 ريالا للتذكرة الموحدة، و200 ريال للفضية و300 ريال للذهبية.