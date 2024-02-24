جاياردو : لا أفكر في “الهلال” حاليًا

يرى مدرب الاتحاد، مارسيلو جاياردو أن فريقه استحق التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا مشيرا إلى أنه لا يفكر حاليا في المواجهة المرتقبة أمام الهلال بالبطولة الآسيوية.
وتأهل الاتحاد إلى دور الثمانية في البطولة القارية بفوزه 2-1 على نافباخور الأوزبكي في مباراة الإياب، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بدون أهداف، ليضرب موعدا مع الهلال الذي تأهل على حساب سيباهان الإيراني بفوزه 6-2 بمجموع المباراتين.
وستُقام مباريات ذهاب دور الثمانية في الفترة من الرابع إلى السادس من مارس المقبل.
وقال جاياردو في تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن فريقه استحق التأهل بالنظر إلى المجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون، مؤكدًا أنه عندما تعرض فريقه لصدمة استقبال الهدف الأول، فإنه أظهر ردة فعل كبيرة. وفق “سبورت 24”.
وعن مواجهة الهلال المقبلة في بطولة آسيا، قال مدرب الاتحاد “علينا أولاً أن نستمتع باللحظة، ثم لدينا بعد ذلك مباراة أمام الوحدة (في الدوري المحلي)، دعونا لا نستبق الأحداث.”
ويواجه الاتحاد الهلال متصدر الترتيب أول مارس في الدوري قبل مواجهته ذهابا وإيابا في دوري الأبطال في الشهر ذاته.