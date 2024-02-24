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جديد المحليات > “6 أيام” لانتهاء مهلة إسقاط المركبات “المهمَلة” و”التالفة”
24/02/2024   10:11 م

“6 أيام” لانتهاء مهلة إسقاط المركبات “المهمَلة” و”التالفة”

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دعت الإدارة العامة للمرور، أصحاب المركبات المهمَلة أو التالفة للمبادرة بإسقاطها من السجلات المرورية، مع تبقي ستة أيام فقط على انتهاء المهملة التصحيحية، التي تنتهي في الأول من مارس المقبل.

وكان المرور قد مدّد في مطلع مارس 2023، المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهمَلة والتالفة، لمدة عام إضافي، مع تسهيلات تتضمن الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة على تلك المركبات.

وتتضمن خطوات إسقاط المركبات المهملة والتالفة عبر أبشر؛ اختيار المركز المعتمد من صفحة الخدمة في منصة أبشر، ومن ثم التوجه إلى المركز لإتمام إجراءات تسليم المركبة، فإتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات، ومنحه رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفه لإتمام عملية الإسقاط. وفق “أخبار 24”.

ويأتي إطلاق مبادرة إسقاط المركبات التالفة أو المهمَلة في إطار الجهود الحكومية لمعالجة ظاهرة التشوّه البصري، الذي تسبّبه هذه المركبات داخل الأحياء السكنية، وتحسين المشهد الحضري داخل المدن؛ بما يعزّز جودة الحياة لساكنيها من المواطنين والمقيمين والزوّار.

“6 أيام” لانتهاء مهلة إسقاط المركبات “المهمَلة” و”التالفة”

جديد المحليات
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