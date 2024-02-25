“الموجات” تخفف إدراك “الألم”

نجح باحثون بجامعة “فيرجينيا” الأمريكية، في تقليل إدراك الألم وتغير معدل ضربات القلب، عبر تسليط حزم مركزة من الموجات فوق الصوتية على جزء معين من الدماغ.
وأوضح الباحثون في دراستهم المنشورة بمجلة “Pain” الطبية، أن هذه النتائج جاءت بعد استهداف الفص الجداري “insula” الموجود بمركز الدماغ، والمسؤول عن الإحساس بالألم.
ويُعد هذا النهج طريقة غير جراحية وآمنة يمكن التحكم فيها بسهولة لتخفيف معاناة مصابي الآلام المزمنة، وبديلاً جيدًا للمواد الأفيونية الموصوفة طبيًا أو المسكنات التي تضر الكبد والكلى على المدى الطويل.وفق “أخبار 24”.