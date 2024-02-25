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جديد المحليات > مهرجان “الغضا”.. فن ومسرح وحرفة
25/02/2024   6:56 ص

مهرجان “الغضا”.. فن ومسرح وحرفة

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جمع مهرجان الغضا للثقافة والفنون 45، بين جنباته الفن الشعبي والمسرح المفتوح والحرف المتنوعة، ليدفع منذ انطلاقه لزواره بالعديد من لحظات الاستمتاع والترفيه والسعادة.

وحمل المهرجان الذي يقام على طريق الرايسية بمحافظة عنيزة ويستمر مدة 10 أيام، الكثير من العروض والفعاليات المقدمة، والذي ضاعف من جماليته عروض الفنون الشعبية والمسرح المفتوح ومسرح الطفل والأركان المتعددة.

واحتوى جناح الحرفيين، على العديد من الحرف الشعبية، في مقدمتها الصياغة والنجارة والحدادين، بالإضافة إلى الخوصيات وخياطة الملابس والخراز، والتي وجدت إقبالاً كبيراً من الزوار.

العديد من الحرف الشعبية في مقدمتها النجارة والحدادة

العديد من الحرف الشعبية في مقدمتها النجارة والحدادة

العديد من الحرف الشعبية في مقدمتها النجارة والحدادة

وفق “أخبار 24”.

مهرجان “الغضا”.. فن ومسرح وحرفة

جديد المحليات
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