“البعول” يحيي ذكريات الماضي

أعاد جناح البعول في مهرجان الكليجا ببريدة، ذكريات الماضي قبل أكثر من 60 عاماً لزراعة البعول التي كانت سائدة في بعض مدن ومحافظات القصيم كمحافظة الشماسية والربيعية والأسياح.
ويأخذ الجناح الزوار في جولة خاصة للتعرف على البعول التي تُعد زراعة مطرية كانت سائدة؛ حيث تُحرث الأرض وتوزع فيها البذور، والإنتاج من القمح مرهون بنزول المطر، ولها العديد من المزايا كنقائها وخلوها من المركبات والأسمدة، بالإضافة إلى محافظتها على المياه الجوفية.
ويستعرض أيضاً طهي الأكلات الشعبية بأنواعها بشكل مباشر أمام الزوار، وهي الأكلات المعتادة التي يُستخدم بها قمح البعول كالجريش والقرصان والمرقوق وصناعة الكليجا. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مهرجان الكليجا شهد هذا العام نمواً وتوسعاً كبيراً في الفعاليات والبرامج وأعداد الزوار، وذلك في أعقاب انضمام بريدة لمنظمة اليونسكو بصفتها مدينة مبدعة في مجال الطهي.