“درب زبيدة” مقصد شباب وعوائل “الشمالية”

قصد أهالي الشمالية خصوصاً سكان محافظة رفحاء مهرجان شتاء درب زبيدة، في قرية لينة التاريخية، الذي انطلق بالتزامن مع بَدْء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني واحتفالات يوم التأسيس.
ويشكل المهرجان، الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وجهة سياحية للعائلات والشباب، نظراً لتنوع فعالياته التي تشمل الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والتراثية والاجتماعية والتاريخية.
كما يمثل فرصة للشباب للانخراط واكتساب الخبرة في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات، حيث تحرص هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على الاستفادة من طاقة شباب المنطقة في تنظيم الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمهرجان.
ويتضمن المهرجان أجنحة الأسر المنتجة، إضافةً إلى المسابقات، والفعالية الثقافية التاريخية في قصر الملك عبدالعزيز وخيمة ثقافية في بركة العشار، وتأمل النجوم في متنزه أم العصافير البري.
ويمتد مهرجان شتاء درب زبيدة على مدى عشرة أيام، يسلط خلالها الضوء على الحرف التقليدية والمشروعات الصغيرة، والألعاب المتنوعة للشباب والأطفال والمنافسات الرياضية والإلكترونية، والحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية والبرامج الاستعراضية.
وفق “أخبار 24”.