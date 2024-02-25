سحب “ممطرة” على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر أجواء 5 مناطق بسحب ممطرة تسبقها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز، أن المناطق المتأثرة جزئياً بتلك الحالة هي الجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية، على أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة.
وأشار إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة. وفق “أخبار 24”.