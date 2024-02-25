“تمبكتي” ينضمّ لقائمة مصابي الهلال

انضمّ مدافع الهلال حسان تمبكتي لقائمة اللاعبين المصابين بعدما غاب عن تدريبات الفريق مساء اليوم بعد شعوره بآلام في مفصل القدم.
وأعلن الهلال عَبْر حسابه في منصة إكس، إصابة وغياب تمبكتي لكنه لم يحدد نوع الإصابة أو مدى قوتها أو مدة غياب اللاعب.
فيما، أخضع الجهاز الطبي المحترف الصربي سيرجي سافيتش لاختبارات طبية من خلال تأدية بعض التمارين البدنية لتحديد مدى قدرته على المشاركة في مران الغد وهو الأخير قبل مواجهة الاتفاق، مساء الاثنين، في إطار منافسات دوري روشن.
ولم يشارك سافيتش في مران اليوم واقتصر نشاطه من خلال تطبيق الاختبارات المطلوبة منه في صالة الإعداد البدني، خاصة أنه يعاني من إصابة بالحوض أجبرت المدرب جورجي جيسوس على استبعاده من قائمة الخماسي الأجنبي في مواجهة سباهان الإيراني.
وأحرز محمد البريك تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بإصابته في عضلة الفخذ الخلفية بعدما تلقى جلسات علاجية مكثفة، حيث بدأ اليوم الجري حول الملعب بإشراف الجهاز الطبي. وفق “سبورت 24”.
وتضم قائمة المصابين بالهلال في الوقت الحالي “الخماسي” سافيتش والبريك وتمبكتي ونيمار والعويس.
فيما استأنف الهلال تدريباته مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مضيفه فريق الاتفاق يوم الاثنين المقبل في دوري روشن.
ويستعد الهلال لملاقاة الاتفاق “الاثنين” في الدمام لحساب الجولة 21 من دوري روشن الذي ينفرد بصدارته بـ56 نقطة من 20 مباراة، متقدماً على أقرب منافس بفارق 7 نقاط.