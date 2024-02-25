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رياضة > إجازة يومين لـ”النموذجي”
25/02/2024   11:45 ص

إجازة يومين لـ”النموذجي”

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استأنف فريق الفتح، “السبت”، تدريباته عقب مباراة الأمس أمام فريق ضمك بملعب النادي بالأحساء ضمن جولة التأسيس الـ 21 من منافسات دوري روشن للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وعمد المدير الفني للفريق “سلافن بيليتش” إلى إجراء حصة تدريب استرجاعية؛ حيث تم تقسيم الفريق لمجموعتين؛ الأولى التي خاضت مباراة الأمس أقيم لها عدد من التدريبات الاستشفائية، بينما خضعت المجموعة الثانية لعدد من التدريبات الفنية.

في حين، أقام الجهاز الفني مناورة بين مجموعتي الفريق على مساحة ثلثي الملعب تناولت عدداً من الجمل التكتيكية والتدريب على الانتشار داخل الملعب والتمركز واستغلال الفرص، وعقب انتهاء التدريبات، منح المدير الفني لاعبي الفريق إجازة لمدة يومين، على أن تُعاود التدريبات الثلاثاء المقبل. وفق “سبورت 24”.

إجازة يومين لـ”النموذجي”

رياضة
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