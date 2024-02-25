” 117″ ألف وثيقة صلح عبر “تراضي”

كشفت وزارة العدل، عن عقد أكثر من 735 ألف جلسة مصالحة عبر منصة تراضي الإلكترونية، وبلغت وثائق الصلح الصادرة من خلالها 117 ألف وثيقه، وذلك خلال عام 2023م.
وأشارت الوزارة، إلى أنه منذ تدشين منصة تراضي، جرى عقد أكثر من 1.6 مليون جلسة صلح؛ حيث استفاد منها أكثر من 3 ملايين مستفيد، وأصدرت خلالها 290 ألف وثيقة صلح.
وتتيح “تراضي” حل النزاعات عن بعد دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة؛ بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.
ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية، حيث يهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة. وفق “أخبار 24”.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من “تراضي تطوراً ملموساً يواكب المرحلة والتحول الرقمي وذلك بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري.