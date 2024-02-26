“420 ملياراً” لدعم التخلص من “النفايات”

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات “موان” الدكتور عبدالله السباعي، عن امتلاك المركز لبنية تحتية لدعم التخلص من النفايات تقدر بـ420 مليار ريال، وجارٍ العمل على تحقيق 70 ألف فرصة عمل في مجال إدارة النفايات.
وقال ضمن جلسات منتدى الالتزام البيئي 2024، الذي كُشف فيه الستار عن المبادرات الوطنية للحفاظ على البيئة التي اتخذتها المملكة، أن المركز يستخدم خلايا هندسية تساعد على التخلص من مخلفات المسالخ، التي تم استخدامها لأول مرة في تاريخ المملكة 2023، مشيراً إلى أن المركز يسعى لتأهيل الشركات والمستثمرين وجذبهم إلى القطاع البيئي.
من جهته أكد المدير التنفيذي للأداء البيئي بمركز الالتزام البيئي الدكتور عبدالرحمن الشهري، أن المركز يعمل على تطوير الأداء البيئي مع القطاعات المختلفة لضمان الارتقاء بالالتزام البيئي، ولديه برنامج لتقييم الأداء البيئي في كل القطاعات الحكومية، ويسعى لإطلاق برنامج متكامل للإرشاد البيئي يصب في صميم رفع الأداء البيئي في مختلف القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وقع عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع 6 جهات حكومية على هامش منتدى الالتزام البيئي الـ24 المقام حاليًا في الرياض.وفق “أخبار 24”.
وتهدف الاتفاقيات إلى تحسين جودة ونوعية الخدمات الرقابية البيئية المقدمة، وتبنِّي مشاريع ومبادرات تطويرية وتحسينية تحقيقًا لأهدافه الاستراتيجية، وإسهامًا منه في تحقيق برامج رؤية السعودية 2030 .