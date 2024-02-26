الفلك: رؤية هلال رمضان 10 مارس “غير ممكنة”

أكد مركز الفلك الدولي أن رؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس، غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، وذلك استنادا على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة.
وأوضح المركز أن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس.
ونوه إلى أن يوم الاثنين 11 مارس، رؤية الهلال ستكون ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي، ويمكن لمن يرغب رؤية الهلال في ذلك اليوم النظر جهة الغرب بعد غروب الشمس بنحو 15 إلى 25 دقيقة من مكان أفقه الغربي مكشوف، والبحث عن الهلال قريبا من المنطقة التي غابت عندها الشمس، فحينها سيبدو الهلال نحيلا وقريبا من الأفق، وسرعان ما سيغيب هو الآخر بعد غروب الشمس بنحو 60 إلى 80 دقيقة. وفق “أخبار 24”.
وتستعد المراصد في مناطق ومحافظات المملكة لتحري رؤية هلال شهر رمضان 1445 هـ، بمشاركة العديد من المترائين ومئات المهتمين بالفلك، باستخدام أحدث الأجهزة في الترائي.