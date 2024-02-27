“إشادات” دولية واسعة بإنجازات المملكة بـ”السياحة”

تلقت المملكة إشادات دولية واسعة من قبل منظمة السياحة العالمية ‘UN Tourism’ والمجلس العالمي للسفر والسياحة ‘WTTC’ نظيراً لوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح خلال عام 2023.
وأثنت المنظمتان على الجهود الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة، وخاصة بعد إعلان تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للقطاع المتمثلة في زيادة عدد السياح لأرقام غير مسبوقة تحققت خلال عام 2023 حيث تجاوز عدد سياح الداخل والخارج 100 مليون سائح، وأنفقوا أكثر من 250 مليار ريال، وهذا يمثل أكثر من 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل أكثر من 7% من الناتج المحلي غير النفطي.
ويأتي هذا الإنجاز بوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح قبل سبعة أعوام من التاريخ المستهدف ليؤكد على المسارات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة في زيادة الموارد غير النفطية وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن وبناته.
وأوضحت الوزارة أن قطاع السياحة في المملكة سجل قفزات نوعية كبيرة، حيث بلغ إجمالي السياح من الداخل والخارج 106.2 مليون سائح، محققاً زيادة بنسبة 56% مقارنة بعام 2019، وزيادة بنسبة 12% مقارنة بعام 2022م، كما بلغ عدد السياح الوافدين من الخارج 27.4 مليون سائح بزيادة نسبتها 56% عن عام 2019، وبزيادة نسبتها 65% مقارنة بعام 2022م.
وتعليقاً على هذا الإنجاز أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن هذا الإنجاز جاء نتيجةً لما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، من متابعة واهتمام بتعزيز القطاع السياحي، ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي وفق رؤية المملكة 2030، وهذا الأمر يضاف إلى النجاحات التي حققتها بلادنا في مختلف المجالات والتي تأتي تتويجًا لتوجيهات القيادة بالسعي إلى تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
وأشار الخطيب إلى أن هذه النتائج التي تحققت في العام الماضي، كان وراءها توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برفع المستهدف إلى 150 مليون سائح سنوياً من الداخل والخارج بحلول عام 2030، وهذا الأمر سوف يسهم بما نسبته 10٪ من الناتج المحلي، ويسهم في توفير مليون وظيفة جديدة في القطاع خلال عام 2030.
وأضاف أن منظومة السياحة تواصل العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة لتطوير مختلف الوجهات السياحية، وإثراء تجاربها وتنويع الخيارات أمام السائح المحلي والدولي والارتقاء بمرافق الضيافة وبقية الخدمات المقدمة وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية بما يسهم في تشكيل مستقبل مزدهر لصناعة السياحة، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
وفق “أخبار 24”.