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جديد المحليات > “يورو 5” وقود بديل في الأسواق السعودية
27/02/2024   7:10 م

“يورو 5” وقود بديل في الأسواق السعودية

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أكملت وزارة الطاقة، طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين (يورو 5) في أسواق المملكة، ليحلا محل وقودي الديزل والبنزين اللذين كانا في الأسواق.

وبيّنت الوزارة أن الوقودين الجديدين، كسابقيهما، مناسبان لجميع وسائل النقل، وأن التغيير يستهدف توفير وقودٍ عالي الكفاءة، وقليل الانبعاثات، يُسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن طرح هذا المنتج يأتي ضمن جهود المملكة الرامية إلى خفض الانبعاثات، واستهداف الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، في إطارٍ يتوافق مع الخطط التنموية للمملكة، وينطلق من دورها الريادي في دعم الجهود الدولية المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها، ومواجهة آثار التغيُّر المناخي، مع المحافظة على مكانة المملكة بوصفها مورداً موثوقاً به لإمدادات الطاقة عالمياً. وفق “أخبار 24”.

كما بيّنت الوزارة أن المنتجين الجديدين يتوافقان مع مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”، وبرنامج كفاءة الطاقة، الذي أطلق معيار “اقتصاد الوقود السعودي”، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحفيز الشركات المصنعة للسيارات لإدخال أحدث تقنيات كفاءة الطاقة في السيارات المستوردة إلى المملكة.

“يورو 5” وقود بديل في الأسواق السعودية

جديد المحليات
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