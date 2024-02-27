“الطلب” يعكس اتجاه “تاسي” للصعود

استطاع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، أن يعكس اتجاهه للصعود في جلسة اليوم بعد تراجعه يومين متتالين، وجاء مكاسب اليوم بدعم من زيادة الطلب على الأسهم، وارتفاع 16 قطاعاً من السوق أبرزها قطاعات المواد الأساسية، والمصارف، والطاقة، فيما تراجعت معدلات الأداء بنسب محدودة مقارنة بمستوياتها في جلسة أمس.
وأنهى مؤشر “تاسي” تعاملات اليوم متخطياً مستوى 12600 نقطة مجدداً، بعد أنهى تعاملات اليوم عند مستوى 12601.55 نقطة في مقابل 12531.76 نقطة أمس، بزيادة 69.79 نقطة نسبتها 0.56%، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 634 نقطة، نسبتها 5.30 %، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2023 البالغة 11967 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد انخفاضاً في كمية الأسهم المتداولة بنسبة 2% إلى 462 مليون سهم، في 468 مليوناً، بينما انخفضت السيولة المتداولة بنسبة 19% إلى 7.45 بليون ريال، في مقابل 9.2 بليون لجلسة أمس، وهبط عدد الصفقات المنفذة 15% إلى 507 آلاف صفقة في مقابل 599 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة بنسبة 17 % إلى 912 سهماً.
واستقبلت السوق المالية سهم أفالون فارما، ليرتفع عدد الشركات التي جرى تداولها اليوم إلى 232 شركة، ارتفعت أسهم 169 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 52 شركة، واستقرت أسهم 11 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.232 تريليون ريال بزيادة قدرها 64 بليون بنسبة تراجع 0.57 %.
أما أبرز الأسهم المتصدرة لجهة الزيادة في السعر نهاية جلسة اليوم، فتصدرها سهم أفالون فارما، الصاعد 30 في المئة في اليوم الأول لتداوله وصولاً إلى 106.60 ريال من تداول 8.6 ألف سهم، تلاه سهم أنابيب السعودية المرتفع 10 % إلى 45.95 ريال.
في المقابل تكبد سهم أميانتيت أكبر خسارة بين الأسهم نسبتها 5.24 % هبوطاً إلى 29.85 ريال من تداول 2.01 مليون سهم، وحقق سهم الراجحي أكبر سيولة متداولة بلغت 255 مليون سهم، صعدت بسعره 0.45 % إلى 89.90 ريال.وفق “أخبار 24”.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية فنجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) نهاية جلسة اليوم بعد تراجعه أمس، وصعد اليوم 2.6 % تعادل 662 نقطة، صعوداً إلى 26254 نقطة، في مقابل 25593 نقطة أمس، ارتفعت معها السيولة المتداولة 95 % إلى 92 مليون ريال في مقابل 47 مليوناً.