قائمة الممنوعات في المنشآت الرياضية بـ”المملكة”

أصدرت وزارة الرياضة، إرشادات عامة، لجماهير الرياضة بمختلف الملاعب الرياضية بالمملكة العربية السعودية، وحملت الإرشادات قائمة من الممنوعات بالمنشآت الرياضية بالمملكة.
وتتمثل قائمة الممنوعات في الشعارات الدينية والعنصرية والسياسية، والأسلحة النارية والبيضاء، والليزر والألعاب النارية، والسوائل القابلة للاشتعال، والمواد الكيميائية والدخانية، ومكبرات الصوت للجماهير، والسجائر بجميع أنواعه، والحيوانات بجميع أنواعه، ويمنع تسويق المنتجات والكتب والمنشورات.
كما حملت قائمة الممنوعات، صافرات الحكام، وتوجيه ألفاظ عدائية والاعتداء الجسدي، ويمنع الخروج من المنشأة والعودة بدون تذكرة، واللباس غير المناسب، وإتلاف أي مواد أو معدات تابعة للمنشأة، وكاميرات الفيديو وكاميرات التصوير الفوتوغرافي ذات الأحجام الكبيرة بالمدرج، ويمنع اصطحاب المواد الصلبة، ويمنع قذف المواد الصلبة وغيرها. وفق “سبورت 24”.