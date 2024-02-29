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29/02/2024   9:25 ص

تشوهات الأطفال ترتبط بـ”عمر الآباء”

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ربطت دراسة حديثة بين عمر الأب والاضطرابات الخلقية النادرة التي يصاب بها الأطفال؛ حيث توصلت إلى أن الآباء الأكبر سناً هم أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من تشوهات.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها دورية “ميديكال إكسبريس”، أن تلك التشوهات تظهر بصورة أكبر في القلب والعظام، وكذلك متلازمة آبرت أو نونان أو اضطرابات النمو العصبي والفصام والتوحد.

واعتبرت أن السبب في ذلك يعود إلى الطفرات الجينية التي تتراكم في الحيوانات المنوية مع تقدم العمر، وهو ما جعل عمر الأب يرتبط بزيادة خطر حدوث طفرات معينة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن تأخر الأبوة يؤدي إلى زيادة خطر وراثة طفرة جديدة من الممكن أن تتسبب في اضطراب خلقي لدى النسل، وهو ما يعرف بمستقبل عامل نمو الخلايا الليفية FGFR3.

تشوهات الأطفال ترتبط بـ”عمر الآباء”

طب وتداوي
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