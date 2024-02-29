أطعمة “لا تغسل” قبل الطهي

كشف خبير عالمي في التغذية، عن مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنب غسلها قبل الطهي، ولكن يمكن التعامل معها بطرق أخرى لضمان خلوها من البكتريا، وعلى رأسها لحوم الدجاج.
وقال الأستاذ المشارك في قسم صناعة الأغذية والأعمال الفندقية في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية الدكتور دميتري بيستروف، إن دراسات عديدة أجريت في مراكز أبحاث بدول مختلفة من العالم، أثبتت أن غسل بعض المواد قبل طهيها مضر أكثر مما ينفع.
وأوضح أنه خلال غسل اللحم لا تموت البكتيريا المسببة للأمراض، بل تنتشر مع قطرات الماء في جميع أنحاء المطبخ، وتنتهي في أطباق أو طعام نظيف، ما يهدد الصحة، كما أن غسل لحوم الدواجن يزيد من خطر الإصابة بالسالمونيلا، لذلك فإن الطريقة الوحيدة للتخلص من البكتيريا الضارة هي معالجة اللحوم بالحرارة، ويجب أن لا تقل درجة الحرارة داخل المنتج عن 75 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه إذ كان من الواجب غسل بيض الدجاج قبل استخدامه في الطعام، فإنه يجب أيضا تجنب غسل البيض ومن ثم تخزينه، بل يكفي مسحه بمنشفة ورقية أو قطعة قماش.