“أكوا باور” تحقق أرباحاً “1.66”مليار ريال

حققت شركة أكوا باور خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 صافي ربح 1.66 مليار ريال مقابل 1.54 مليار ريال في عام 2022 بنسبة 7.9%.
وأوضحت الشركة أن إجمالي الربح عن عام 2023 بلغ 3.4 مليار ريال، مقابل 2.8 مليار ريال في عام 2022، وبلغ الربح التشغيلي 2.98 مليار ريال مقابل 2.61 مليار ريال في عام 2022 بارتفاع 14.1%.، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 19.15 مليار ريال مقابل 18.65 مليار ريال في 2022 بزيادة 2.6%.
ونوهت الشركة إلى أن سبب الارتفاع في صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم في السنة المالية 2023 بنسبة 7.9% مقارنة بالسنة المالية 2022 بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي مساهمة المشاريع القائمة، ومساهمة المشاريع الجديدة التي بدأت في إصدار الفواتير خلال عام 2022/2023م.
كما ساهمت الزيادة في تحصيل رسوم إدارة التطوير والبناء، وقابل هذه الارتفاعات جزئياً انخفاض مبالغ التأمين التي تم التحصل عليها نتيجة لتعطل الأعمال، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية للشركة، وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل وانخفاض احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى.
وفي سياق متصل كشفت الشركة عن توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2023 بمبلغ 329 مليون ريال بما يعادل 4.5% من القيمة الاسمية للسهم. وفق “أخبار 24”.
وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 731 مليون سهم بواقع 0.45 ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.