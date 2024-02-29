“الطيران” يستهدف “279 ألف” وظيفة بحلول 2030

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران يضم حاليًا قرابة 104 آلاف وظيفة مباشرة في مختلف مجالاته، لافتة إلى الحاجة إلى مضاعفة هذا العدد 279 ألف وظيفة بحلول عام 2030، ليتمكن من تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.
وشاركت الهيئة، ممثلة في نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال المهندس محمد الخريصي، في جلسة حوارية بعنوان “المشاريع الكبرى بالمملكة” ضمن مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”، الذي ينظمه برنامج تنمية القدرات البشرية بين 28 و 29 فبراير الجاري، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وأوضح المهندس الخريصي، أن الإستراتيجية الوطنية للطيران تعمل على مضاعفة أعداد المسافرين لتصل إلى 330 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030، لمساعدة قطاع السياحة على تحقيق مستهدفاته، وتمكين الزوار من الوصول إلى مختلف معالم المملكة السياحية والاستمتاع بمواقع التراث العالمي السعودية الغنية بالثقافة، وتيسير أداء مناسك الحج والعمرة.
ولفت إلى أن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة المتعلقة بالحركة الجوية؛ تتطلب استقطاب المزيد من الكوادر البشرية المؤهلة لوظائف الطيارين والمهندسين والفنيين والطواقم الجوية والمتخصصين في المناولة الأرضية، حتى يصبح قطاع الطيران السعودي قادراً على مواكبة النمو السريع الذي يشهده حالياً.
وأشار المهندس الخريصي، إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تتولى حالياً قيادة عملية تطوير إستراتيجية تنمية رأس المال البشري على مستوى القطاع، حتى تضمن توافر القوى العاملة اللازمة لدعم تحقيق هذه الأهداف، مع ضمان الحفاظ على المستوى العالمي لمعايير السلامة وحماية المسافرين التي يلتزم بها قطاع الطيران السعودي.
وبيّن أن الهيئة تعمل من خلال الإستراتيجية الوطنية للطيران على إتاحة وتوفير الاستثمارات الإستراتيجية في التعليم والتدريب وتنمية المهارات لتجهيز القوى العاملة لتلبية المتطلبات المستقبلية، خاصةً في ظل التزام المملكة بخلق بيئة مواتية تسهل التدريب والتوظيف والاحتفاظ بالمهنيين المهرة، من خلال العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات القوى العاملة في المملكة.
وأوضح أن المملكة غنية بالموارد البشرية الشابة، حيث تصل نسبة السكان من عمر ثلاثين عامًا فأقل إلى ما يفوق 60%، ومن خلال النهج الشامل لتنمية المواهب والقدرات البشرية فإن المملكة قادرة على التغلب على أي تحديات تواجهها في طريقها للوصول إلى هدفها بأن يكون قطاع الطيران السعودي الأول على مستوى الشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” يستضيف أكثر من 200 متحدث وأكثر من 13 ألف مشارك من صُنّاع السياسات والمنظمات الدولية، ورؤساء الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، ورؤساء المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية، وقادة القطاع غير الربحي ومراكز البحث والفكر.