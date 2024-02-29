“الفيحاء” يهزم الرائد بـ”ثنائية” في روشن

فاز فريق الفيحاء على نظيره الرائد، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-1 ، في إطار منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل اللاعب نواف الحارثي الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 51.
وتعادل اللاعب جوليو تفاريس لفريق الرائد في الدقيقة 55.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الرائد ماتياس نورمان في الدقيقة 62، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
وتمكن اللاعب فاشون ساكالا من تسجيل الهدف الثاني لفريق الفيحاء في الدقيقة 77.
وبتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر. وفقاً لـ “سبورت 24”.