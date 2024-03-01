النفط “يرتفع” وسط ترقب لقرار “أوبك+”

تتجه أسعار الذهب الأسود، لختام الأسبوع، إلى زيادة طفيفة إذ ارتفعت أسعار النفط (الجمعة) مع ترقب الأسواق لقرار أوبك بشأن مستويات الإنتاج للربع الثاني، ووسط تباين مؤشرات الطلب من المستهلكين الرئيسيين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 31 سنتاً بما يعادل 0.38 % إلى 82.22 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم إبريل نيسان 24 سنتاً أو 0.31 % إلى 78.50 دولار.
ويتجه غرب تكساس الوسيط لتحقيق زيادة لا تقل عن 2.5 % هذا الأسبوع، في حين يتماسك خام برنت قرب سعر التسوية للأسبوع الماضي. ويحوم برنت بفارق مربح فوق مستوى 80 دولاراً منذ 3 أسابيع.
وأوضح محللون من بي.إم.آي في، أن “توقعات استمرار تخفيضات إنتاج أوبك حتى الربع الثاني من 2024 تؤثر على المعنويات إذ من المتوقع أن يظل الطلب ضعيفاً”.
ومن المرتقب اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات في الأسبوع الأول من مارس آذار، وإنه من المتوقع أن تعلن كل دولة على حدة قرارها. وفق “أخبار 24”.
وأظهر مسح رسمي في الصين (الجمعة) أن نشاط الصناعات التحويلية انكمش في فبراير للشهر الخامس على التوالي؛ مما يزيد الضغط على صناع السياسات في بكين لتبني المزيد من إجراءات التحفيز في وقت يواجه فيه أصحاب المصانع صعوبة في تأمين طلبيات.