“1.2 تريليون” دولار مساهمة “القطاع الخاص” الخليجي

كشف اتحاد الغرف الخليجية، أن عدد منشآت القطاع الخاص بدول مجلس التعاون بلغ أكثر من 2.8 مليون منشأة يعمل بها أكثر من 4 ملايين مواطن خليجي، لتبلغ مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج 1.2 تريليون دولار أمريكي بنسبة 55.5 %.
وشارك الاتحاد، في الحلقة النقاشية السابعة لاستشراف المستقبل في المجالين الاقتصادي والتنموي، التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة المالية بدولة قطر أمس، في معرض إكسبو بالدوحة، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات وممثلين عن القطاع الخاص والحكومي بدول المجلس.
وقدم الاتحاد ممثلًا بإدارة الدراسات والبحوث ورقة عمل بعنوان “أثر المحتوى المحلي في تمكين القطاع الخاص الخليجي من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي”، 7 نقاط أساسية من أبرزها، “أهم المؤشرات الاقتصادية عن القطاع الخاص الخليجي، وواقع الأمن الغذائي بدول الخليج وبقية العالم، ودور الاتحاد في المساهمة في جهود مجلس التعاون، ونظرة مستقبلية للأثر الإيجابي للمبادرات والمقترحات على الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص”. وفق “أخبار 24”.
وأوصت الورقة، بإنشاء لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالمحتوى المحلي والقطاع الخاص، تعمل تحت مظلة دول المجلس للعمل على إيجاد استراتيجية للتكامل الغذائي بينها وبين القطاع الخاص، وأهمية تقديم حوافز من الحكومات الخليجية تدعم التحول التقني في الإنتاج الغذائي والمائي، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن احتياجات السوق الخليجية من السلع الغذائية والمزايا الممنوحة للمستثمرين، وضرورة التقييم المستمر لمبادرات المحتوى المحلي بدول المجلس من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي.