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جديد المحليات > “ميرك” للأدوية تنقل مقرها الإقليمي لـ”الرياض”
01/03/2024   10:20 م

“ميرك” للأدوية تنقل مقرها الإقليمي لـ”الرياض”

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اختارت شركة ميرك، المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدواء، مدينة الرياض لافتتاح مكتبها الجديد ليكون مقرها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 وتعهدت “ميرك” بالعمل على تحقيق إستراتيجيتها تجاه المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة في المملكة ياسر الحاقان، خلال حفل الافتتاح الذي حضره عدد من كبار المسؤولين وممثلي السفارة الألمانية بالرياض، أنه تم نقل المكتب الإقليمي لميرك إلى الرياض بالتعاون مع وزارة الاستثمار، كخطوة مهمة لدعم إستراتيجية الشركة التوسعية في المنطقة. وفق”أخبار 24″.

ونوّه الحاقان خلال الحفل، بما تقدمه وتوفره المملكة من خدمات بهدف تسريع مسار نمو الشركات المستمر ودعم القطاع الخاص.

“ميرك” للأدوية تنقل مقرها الإقليمي لـ”الرياض”

جديد المحليات
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