النفط يواصل “التراجع”

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي (الثلاثاء)، في ظل استقبال المستثمرين الفاتر لتعهدات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كورونا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 3 سنتات إلى 82.77 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 78.63 دولار.
وكان سعر خام برنت قد بلغ 82.80 دولار للبرميل عند التسوية أمس (الاثنين) بعد انخفاضه 75 سنتا، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضا 1.24 دولار عند 78.74 دولار للبرميل.
وتعهدت الصين “بتحويل” نموذجها للتنمية الاقتصادية والحد من القدرة الصناعية الفائضة وحددت هدفا لنمو اقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5% على غرار هدف العام الماضي، غير أن محللين يرون أنه من الصعب تحقيق الهدف هذا العام مقارنة بعام 2023، وهو الأمر الذي قد يؤثر بدوره في معنويات المستثمرين. وفق “أخبار 24”.
ومدد تحالف “أوبك ” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها أول أمس (الأحد) تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني لدعم الأسعار وسط مخاوف النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.