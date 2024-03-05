نجوم سطعوا في كلاسيكو “الهلال والاتحاد” آسيوياً

تتجه الأنظار مساء “الثلاثاء” صوب ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، لمتابعة كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، في مباراة الذهاب لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا.
والتقى الهلال والاتحاد في 3 مباريات سابقة على المستوى الآسيوي في نسختي 2011 و2019 من دوري الأبطال، غلبت عليها التكافؤ؛ حيث نجح كل منهما في تحقيق الانتصار بنتيجة 3/ 1، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة واحدة.
وعلى مستوى النجوم الأجانب، سطعت 4 أسماء في كلاسيكو الهلال والاتحاد خلال المواجهات الآسيوية بأهداف مؤثرة وحاسمة.
البرتغالي نونو أسيس حفر اسمه بحروف من ذهب خلال أول كلاسيكو آسيوي بين الكبيرين، واستطاع محترف الاتحاد السابق تسجيل هدفين في فوز فريقه على حساب الهلال بنتيجة 3/ 1 بلقاء نسخة 2011، كما استطاع في اللقاء ذاته زيارة الجزائري عبدالملك زياية شباك الهلال بقميص الاتحاد. وفق “سبورت 24”.
وفي إياب ربع نهائي نسخة 2019 من دوري أبطال آسيا، توهج البيروفي أندريه كاريلو، محترف الهلال السابق والقادسية الحالي، بقص شريط أهداف الزعيم، وكذلك الإيطالي سيباستيان جوفينكو الذي اختتم ثلاثية الهلال في تلك المواجهة.