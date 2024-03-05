“الهلال” يحدد الخماسي الأجنبي لـ”الاتحاد”

اتجه البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال، للاعتماد على الخماسي الأجنبي كوليبالي ونيفيز وسافيتش ومالكوم وميتروفيتش في مواجهة الاتحاد (الثلاثاء) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض.
ويتطلع المدرب جيسوس للخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة الغد تعزز من موقف فريقه في خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية وذلك عندما يواجه الاتحاد مجدداً في 12 مارس (آذار) الجاري في إياب دور ربع النهائي.
وكان جيسوس أكد في حديث مع الإعلاميين اليوم أن مواجهة الغد أمام الاتحاد لن تكون حاسمة لوجود مواجهة أخرى في الإياب بين الفريقين، معرباً عن أمله في تحقيق فريقه للفوز. وفق “سبورت 24”.