“تعاون” لتوطين منتجات “الحلال” وتطويرها

وقعت شركة تطوير منتجات الحلال، اتفاقية شراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، لتعزيز وتطوير قطاع صناعة الحلال وتوطينه، ودفع النمو والتوسع فيه محلياً.
وتهدف اتفاقية الشراكة إلى النهوض بصناعة الحلال من خلال التعاون مع مدن، وتقديم شركة تطوير منتجات الحلال خدماتها الاستشارية الرائدة لتأهيل الشركات من خلال إطلاق برنامج “تطوير صناعات الحلال”، لتعزيز الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء الوعي بالفرص في القطاع، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية لتصنيع منتجات الحلال، وتحديد وسد ثغرات سلاسل الإمداد والقيمة المضافة، كما تتضمن الاتفاقية التعاون في المجالات البحثية والتطوير، وإطلاق تجمعات صناعية متخصصة لرفع تنافسية القطاع وتعزيز البيئة التشغيلية.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الشركة لتوسيع تأثيرها وتعزيز التعاون في مجال الحلال، ومن منطلق أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تعد شريكًا حيويًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية لنمو القطاع. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال فهد النحيط أن الاتفاقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في صناعة الحلال، مشيراً إلى أن الشراكة تسعى إلى تقديم فرص هائلة للقطاع الخاص للاستفادة من الخبرات الاستشارية والفنية التي تقدمها الشركة، والتوسع والنمو في صناعة الحلال.
بدوره بيَّن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي، أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الفرص والإسهام في توطين صناعة الحلال، منوهاً بالإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الهائلة التي يمتلكها هذا القطاع.