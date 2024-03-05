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جديد المحليات > “القتل” لـ 5 غدروا بحارس “أمن”
05/03/2024   2:05 م

“القتل” لـ 5 غدروا بحارس “أمن”

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نفذت وزارة الداخلية، الثلاثاء حُكم القتل في 5 أشخاص من الجنسية الباكستانية بمنطقة مكة المكرمة، لتهجمهم على إحدى الشركات الخاصة وقتل حارس أمن.

وقالت الداخلية في بيان الثلاثاء، إن كلاً من أرشد علي ديبار محمد إسماعيل، وعبدالمجيد حاجي نورالدين، وخالد حسين بتوجو قربان علي، وعبدالغفار مير بحر لطف الله، وعبدالغفار محمد سومه، – باكستانيي الجنسية -، أقدموا بالتهجم على إحدى الشركات الخاصة وربط حارسيها وضربهما، والتمالؤ على قتل الحارس أنيس مياه – بنجلاديشي الجنسية.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، ولأن ما قاموا به ضرب من ضروب الفساد في الأرض، وفيه ترويع للآمنين، واعتداء على الأنفس والأموال التي أمر الله بحفظها.

وصدر الحُكم على أرشد علي ديبار محمد إسماعيل، وعبدالمجيد حاجي نور الدين، وعبدالغفار محمد سومه، بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل، والحُكم على خالد حسين بتوجو قربان علي، وعبدالغفار مير بحر لطف الله، بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وفق “أخبار 24”.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

“القتل” لـ 5 غدروا بحارس “أمن”

جديد المحليات
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