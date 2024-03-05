نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “جدة التاريخية” بأكبر معرض سياحي “عالمي”
05/03/2024   4:38 م

“جدة التاريخية” بأكبر معرض سياحي “عالمي”

+ = -
50

شارك برنامج جدة التاريخية في معرض برلين الدولي للسياحة (ITB Berlin)، بدءاً من الثلاثاء وحتى السابع من مارس الجاري؛ بهدف إبراز جهود إعادة إحياء منطقة جدة التاريخية المصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ويُسلط برنامج جدة التاريخية خلال مشاركته في المعرض، الضوء على افتتاح الفنادق التراثية، والتي ستتضمن 34 مبنى تراثياً، تم افتتاح ثلاثة منها مؤخراً، والتي ستقدم تجارب فندقية فريدة وأصيلة للزوار تجمع ما بين الأصالة والتاريخ ووسائل الراحة الحديثة في قلب جدة التاريخية.

وتأتي المشاركة، في إطار جهود البرنامج بالحضور في المحافل الدولية المهمة المختصة في مجال السياحة والسفر، وذلك للتعريف بتاريخ المنطقة وإبراز التراث الثقافي السعودي، وتقديم المنطقة كوجهة رائدة على خريطة السياحة الثقافية من خلال عرض ما توفره من تجارب فريدة ومميزة للزوار. وفق “أخبار 24”.

ويعد معرض برلين الدولي للسياحة، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويستقطب سنوياً آلاف الجهات المختصة بالسياحة والسفر من حول العالم.

“جدة التاريخية” بأكبر معرض سياحي “عالمي”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885290269.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com