“جدة التاريخية” بأكبر معرض سياحي “عالمي”

شارك برنامج جدة التاريخية في معرض برلين الدولي للسياحة (ITB Berlin)، بدءاً من الثلاثاء وحتى السابع من مارس الجاري؛ بهدف إبراز جهود إعادة إحياء منطقة جدة التاريخية المصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ويُسلط برنامج جدة التاريخية خلال مشاركته في المعرض، الضوء على افتتاح الفنادق التراثية، والتي ستتضمن 34 مبنى تراثياً، تم افتتاح ثلاثة منها مؤخراً، والتي ستقدم تجارب فندقية فريدة وأصيلة للزوار تجمع ما بين الأصالة والتاريخ ووسائل الراحة الحديثة في قلب جدة التاريخية.
وتأتي المشاركة، في إطار جهود البرنامج بالحضور في المحافل الدولية المهمة المختصة في مجال السياحة والسفر، وذلك للتعريف بتاريخ المنطقة وإبراز التراث الثقافي السعودي، وتقديم المنطقة كوجهة رائدة على خريطة السياحة الثقافية من خلال عرض ما توفره من تجارب فريدة ومميزة للزوار. وفق “أخبار 24”.
ويعد معرض برلين الدولي للسياحة، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويستقطب سنوياً آلاف الجهات المختصة بالسياحة والسفر من حول العالم.