“ذكريات” كأس ليبرتادورس تعاد بـ”الرياض”

تجمع مواجهة الهلال والاتحاد “الثلاثاء” في ربع نهائي دوري أبطال آسيا مدربين سبق لهما المواجهة في نهائي كأس ليبرتادورس لأندية أمريكا الجنوبية حيث كان الفوز من نصيب نادي فلامينغو البرازيلي بقيادة خيسوس أمام ريفر بلايت تحت إشراف مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد.
ويخوض الهلال و الاتحاد المواجهة “كلاسيكو” على ستاد المملكة آرينا في الرياض، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.
ويعتبر الفريقان من ضمن أنجح أندية دوري أبطال آسيا، حيث يتشاركان في الفوز بلقب البطولة 6 مرات، من بينها 4 ألقاب للهلال أعوام 1991 و2000 و2019 و2021، مقابل لقبين للاتحاد عامي 2004 و2005 على التوالي.
وتقابل الفريقان يوم “الجمعة” ضمن منافسات الدوري السعودي، حيث تفوق الهلال بنتيجة 3-1 ليحافظ على صدارة الترتيب بفارق 9 نقاط أمام النصر أقرب منافسيه.
وأعرب خورخي خيسوس مدرب الهلال عن سعادته بنتائج الفريق هذا الموسم، وقال: هذا الموسم يبدو رائعاً لغاية الآن، وذلك من خلال مشاهدة الفريق يحقق 25 انتصاراً على التوالي.
وأضاف: “ولكن اعتباراً من الآن سوف نتعامل مع اللحظات المهمة لصنع القرار، حيث هنالك مباريات مصيرية يجب أن نحقق الفوز خلالها لنحرز الألقاب التي نريد”.
ومضى: “نحن مستعدون لهذه اللحظات الآن، ومن الضروري أن نستعد جيداً للبطولات الثلاث التي نشارك بها، نحن دخلنا مرحلة الحسم، وهي ما كنا نستعد له، حيث لم نحرز أي شيء بعد”.
وأجاب المدرب حول إمكانية تحقيق الفوز أمام الاتحاد في مباراتي الذهاب والإياب بالقول: “لا يمكنني قول ذلك، نحن نتعامل مع كل مباراة بالتدريج، وتركيزنا فقط على المباراة المقبلة، هكذا سنتعامل مع الوضع، واللاعبون جاهزون لهذا الأمر، ونحن متوحدون ونمتلك حماساً كبيراً”.
وشهدت المواجهات الثمانية الأخيرة بين الفريقين تفوق الهلال في 7 مباريات، مقابل التعادل في مباراة واحدة، وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين على الصعيد القاري في دوري أبطال آسيا 2019 حيث تعادلا ذهاباً 0-0 في جدة قبل أن يفوز الهلال 3-1 في الرياض ليتابع المسيرة ويتوج في النهاية بلقب البطولة.
وقال غاياردو الذي استلم تدريب الاتحاد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي: قبل المؤتمر الصحفي الأول عند استلامي مهمة تدريب الفريق أن القطار بدأ مسيرته، وأن الفريق في مرحلة البناء.
وأردف : بالتأكيد خسارة مباراة يوم الجمعة كانت مؤلمة بالنسبة لنا، ولكنها تساعدنا لنعرف أين نقف، ويجب أن نأخذ هذه النتيجة بعين الاعتبار ونقوم بتغيير بعض الأمور من أجل المستقبل القريب والمستقبل البعيد في الفريق، ويجب أن نعيد التفكير وننافس.
وختم: هنالك أشياء يجب أن نقوم بعملها، حيث يجب أن نقوم بالتحليل والتشخيص للوضع، ونتعلم من تلك الخسارة، كي نخوض المباراة المقبلة دون تكرار الأخطاء، ويجب أن نتحسن من أجل تحقيق النتائج. وفق “سبورت 24”.
وكان الهلال تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة لنافباهور الأوزبكي، و6 لناساجي مازانداران الإيراني، في حين بقي رصيد مومباي سيتي الهندي خالياً من النقاط، ثم فاز في دور الـ16 على سيباهان الإيراني بواقع 6-2 في مجموع المباراتين.
في المقابل تصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لكل من سيباهان الإيراني الثاني والقوة الجوية العراقي الثالث، في حين بقي رصيد ايه جي ام كي الأوزبكي خالياً من النقاط، وفاز في دور الـ16 على نافباهور الأوزبكي بواقع 2-1 في مجموع المباراتين.